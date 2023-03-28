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10:01, 28 марта 2023Россия

Тело 13-летней школьницы нашли под окнами российской многоэтажки

В Липецке 13-летняя школьница выпала из окна многоэтажного дома и погибла

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Липецке тело 13-летней школьницы нашли под окнами многоэтажного жилого дома. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве уточнили, что девочку нашли в Октябрьском округе — она выпала из окна и погибла.

Прокуратура района намерена проверить условия проживания ребенка в семье, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, следователи Липецка начали доследственную проверку. Обстоятельства случившегося в российском городе выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге прохожие нашли под окнами больницы Святого Георгия мертвую пенсионерку. Женщина проходила лечение в травматологическом отделении больницы.

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Анастасия Шейкина
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