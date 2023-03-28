Тело без руки нашли на железной дороге под Петербургом

Под Петербургом между станциями Цвылево и Тихвин на железной дороге нашли тело без руки

В Ленинградской области на железной дороге нашли тело человека без руки. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, труп обнаружили между станциями Цвылево и Тихвин под Петербургом. Предварительно, погибший — 22-летний гражданин Узбекистана.

Мужчина пытался перебежать железнодорожные пути прямо перед поездом — в этот момент он смотрел в телефон. Кисть с гаджетом нашли в трех метрах от насыпи железной дороги.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай отрезал голову мужчине, который оказался на трамвайных путях. Очевидцы сообщили, что мужчина сам упал под колеса трамвая, так как был пьян.