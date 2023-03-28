Названа дата выхода спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Deadline: спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» выйдет 18 июня на платформе AMC

Спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» выйдет 18 июня 2023 года на стриминговой платформе AMC. Об этом сообщает Deadline.

На прошедшем в США фестивале WonderCon показали тизер проекта «Ходячие мертвецы: Мертвый город». В мероприятии приняли участие звезды нового сериала: актеры Джеффри Дин Морган и Лорен Кохэн, а также шоураннер проекта Эли Хорн.

«Это "Ходячие мертвецы", каких мы никогда раньше не видели. На самом деле мы никогда не жили в таком городе, как этот. Это Нью-Йорк; там небоскребы до небес и полтора миллиона ходячих», — поделилась Хорн.

Съемки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года. Всего снято шесть эпизодов.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».

В ноябре стало известно, что стриминговый сервис Netflix снимет еще один спин-офф сериала «Ведьмак» — он будет посвящен банде «Крысы». Ожидается, что главные роли в новом проекте сыграют актеры Кристель Элвин и Фабиан МакКаллум.