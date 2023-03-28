Тимати купил Lamborghini за 725 миллионов рублей

Рэпер Тимати купил Lamborghini Veneno Roadster за 725 миллионов рублей

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, купил роскошный автомобиль за 725 миллионов рублей. Серия соответствующих снимков появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках исполнитель позирует рядом с Lamborghini Veneno Roadster. Артист также показал подписчикам салон транспортного средства. «Veneno Roadster. 1/4», – подписал Тимати пост, который набрал 114 тысяч лайков.

Известно, что стоимость данной модели начинается от 9,5 миллиона долларов.

В апреле 2022 года Тимати подарил двухлетнему сыну Ратмиру наручные часы за миллион долларов. Исполнитель опубликовал в соцсетях кадры, на которых его сын примеряет на предплечье эксклюзивные часы Richard Mille RM 27-04 на голубом ремешке.