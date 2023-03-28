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16:43, 28 марта 2023Мир

Блинкен назвал призывы к прекращению огня на Украине циничной ловушкой

Блинкен: призывы к прекращению огня на Украине — циничная ловушка для заморозки конфликта

Фото: Stefani Reynolds / Pool / Reuters

Призывы к прекращению огня на Украине могут являться циничной ловушкой для заморозки конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«То, что выглядит привлекательным на поверхности – кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? – может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, призывы к прекращению огня лишь выглядят благонамеренно, тогда как на самом деле «позволят России закрепить свои достижения и выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново».

Ранее стало известно, что западные лидеры все больше надеются на возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое, по их мнению, весной может «пробить брешь» и ослабить Россию, создать условия для мирных переговоров, однако заморозит конфликт и переведет его в статус борьбы на истощение. Среди западных лидеров распространено мнение, что Украине следует предоставить средства для сдерживания России и сделать это необходимо либо в составе НАТО.

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Виктория Кондратьева
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