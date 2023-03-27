Стало известно об отсутствии у Запада плана окончания конфликта на Украине

WSJ: Запад надеется, что контрнаступление ВСУ весной поможет заморозит конфликт на Украине

Западные лидеры все больше надеются на возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое, по их мнению, весной может «пробить брешь» и ослабить Россию, создать условия для мирных переговоров, однако переведет конфликт в статус борьбы на истощение. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Однако, как стало известно изданию, мало кто из официальных лиц уверен в том, что события будут развиваться по «аккуратному сценарию».

