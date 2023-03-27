Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 27 марта 2023Мир

Стало известно об отсутствии у Запада плана окончания конфликта на Украине

WSJ: Запад надеется, что контрнаступление ВСУ весной поможет заморозит конфликт на Украине

Западные лидеры все больше надеются на возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое, по их мнению, весной может «пробить брешь» и ослабить Россию, создать условия для мирных переговоров, однако переведет конфликт в статус борьбы на истощение. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Однако, как стало известно изданию, мало кто из официальных лиц уверен в том, что события будут развиваться по «аккуратному сценарию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Стало известно об отсутствии у Запада плана окончания конфликта на Украине
Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Приезд Зеленского в Запорожскую область назвали «самозванщиной»
Назван неожиданный влияющий на уверенность в себе у женщин фактор
Додон предрек проигрыш Санду на будущих выборах президента Молдавии
Винер оспорила отстранение Международной федерации гимнастики
Автор книги о советских панках вспомнил об искренности панк-художников 80-х
Украина подтвердила получение бронетехники из Германии и США
Европу предупредили о приближающейся катастрофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.