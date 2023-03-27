Стало известно о возможной смене стратегии США на Украине

The Times: США в конфликте с Россией ждут победы Украины и возвращения ее территорий

США в скором времени могут сменить стратегию в отношении конфликта на Украине на более жесткую. Об этом из разговора с высокопоставленным представителем американской администрации стало известно The Times.

Собеседник газеты рассказал, что в развернувшемся противостоянии с Россией Соединенные Штаты ждут победы Украины, а также «возвращения» ее территорий. Отмечается, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы «обеспечить независимость и суверенитет» страны.

По словам чиновника, ранее Вашингтон был нацелен не на поражение Москвы, а на защиту Киева и обеспечение его сильной военной позицией перед стартом переговоров. Сейчас Россия, как отмечает собеседник газеты, не проявляет интереса к дипломатическим переговорам. По этой причине США продолжат помогать Украине, чтобы позволить ей «выжить как независимой демократической стране».

Ранее газета GT предположила, что решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии стало сигналом для Соединенных Штатов. Журналисты убеждены, что таким образом Москва предостерегла Вашингтон от еще более активного вмешательства в украинский конфликт.