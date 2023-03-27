В решении Путина о ядерном оружии в Белоруссии увидели сигнал для США

GT: решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии стало сигналом США по Украине

Решение президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии стало явным сигналом для США. Об этом пишет китайская газета Global Times (GT).

Журналисты увидели в этом решении послание, касающееся спецоперации на Украине.

«Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ (оружие массового уничтожения — прим. "Ленты.ру"), то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — полагают они.

Авторы материала отметили, что США довольно осторожно отреагировали на заявление России, и предположили, что это говорит о нежелании Вашингтона «раздражать Москву». В то же время в GT убеждены, что Соединенные Штаты намерены достичь своих целей, изматывая Россию своим вмешательством в украинский конфликт.

26 марта Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что на территории Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. При этом президент отметил, что это решение не противоречит положениям Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Реагируя на это заявление, в Белом доме отметили, что не видят признаков размещения ядерного оружия России в соседней республике. Там также заявили об отсутствии свидетельств того, что Москва планирует применить такое вооружение на Украине.

