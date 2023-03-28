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11:56, 28 марта 2023Культура

Про Квентина Тарантино создадут комикс

Про голливудского режиссера Квентина Тарантино создадут комикс

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Titan Comics создаст графический роман про голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино. Об этом пишет Collider.

Сообщается, что комикс под названием Quentin By Tarantino расскажет о карьере режиссера. Автором работы выступит Эмейзинг Эмезиане (Amazing Améziane).

Сюжет графического романа будет воспроизводить любовь Тарантино к поджанру спагетти-вестерн, его взгляд на культовые кадры и диалоги, которые он писал в течение всей своей карьеры. Отмечается, что комикс также уделит внимание многим «удивительным» моментам из жизни режиссера.

Ранее сообщалось, что Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма. По данным собеседников The Hollywood Reporter, сценарий носит название «Кинокритик» (The Movie Critic). В нем описываются события конца 1970-х годов, место действия — Лос-Анджелес. Отмечается, что картина может быть посвящена американской журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.

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Варвара Кошечкина
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