Тарантино дописал сценарий своего последнего фильма

The Hollywood Reporter: Тарантино завершил работу над сценарием своего последнего фильма

Голливудский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседников издания, сценарий носит название «Кинокритик» (The Movie Critic). В нем описываются события конца 1970-х годов, место действия — Лос-Анджелес. Отмечается, что картина может быть посвящена американской журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл. По данным инсайдеров, начало съемок запланировано на осень этого года, но пока Тарантино не заключил контракт с какой-либо киностудией.

Ранее режиссер неоднократно заявлял о том, что планирует снять не более десяти фильмов. На данный момент, если считать две части боевика «Убить Билла» за одно произведение, у него вышло девять картин. Поэтому новый может стать последним.

Ранее американский актер Остин Батлер рассказал о том, что проходил прослушивание в фильм Тарантино «Однажды в... Голливуде» на протяжении 12 часов. Артист отметил, что большинство прослушиваний в лучшем случае длятся до 10 минут, однако на кастинге в этот проект Батлер пробыл с девяти утра до девяти вечера.