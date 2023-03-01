Остин Батлер рассказал о 12-часовом прослушивании у Тарантино

Остин Батлер заявил, что проходил прослушивание в фильм Тарантино на протяжении 12 часов

Американский актер Остин Батлер рассказал о том, что проходил прослушивание в фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» на протяжении 12 часов. Об этом он сообщил в интервью Variety.

Артист отметил, что большинство прослушиваний в лучшем случае длятся до 10 минут, однако на кастинге в новый проект Тарантино Батлер пробыл с девяти утра до девяти вечера.

«Он не записывает прослушивания, он действительно работает с тобой и смотрит на тебя. То же самое и на съемочной площадке, он не смотрит в монитор. В тот день у меня должно было быть еще две встречи, и поскольку у меня не было телефона, мой агент заволновался. Но в конце дня Квентин сказал мне, что у меня есть роль, и обнял меня. Затем я вернулся в самолет и на следующий день принял участие в пьесе», — поделился актер.

В картине «Однажды в... Голливуде» Остин Батлер исполнил роль Тэкса Уотсона, участника секты Чарльза Мэнсона.

В конце декабря прошлого года Квентин Тарантино подтвердил, что написал роль сержанта Донни Доновица по прозвищу Жид-Медведь в фильме «Бесславные ублюдки» для американского актера Адама Сэндлера.