Тарантино подтвердил написание роли в «Бесславных ублюдках» для Адама Сэндлера

Тарантино подтвердил, что написал роль Доновица в «Бесславных ублюдках» для Адама Сэндлера

Кинорежиссер Квентин Тарантино подтвердил, что написал роль сержанта Донни Доновица по прозвищу Жид-Медведь в фильме «Бесславные ублюдки» для американского актера Адама Сэндлера. Об этом он сообщил в подкасте Club Random.

Кинодеятель рассказал, что познакомился с артистом на съемках фильма «Никки, дьявол-младший», где исполнил небольшую роль слепого священника. Тогда же Тарантино написал сценарий «Бесславных ублюдков» и дал Сэндлеру ознакомиться с ним.

«Да, я написал роль Жида-медведя для Адама Сэндлера. Когда мы снимали "Никки", он мне говорил: "Ух, мне дадут бить нацистов битой? Вот это сценарий! Жду не дождусь! Мне не терпится, черт побери!". Он потом чуть ли не каждому своему знакомому еврею говорил: "Я буду играть парня, который бьет нацистов гребаной битой"», — рассказал Тарантино.

Когда режиссер приступил к производству «Бесславных ублюдков», оказалось, что Сэндлер уже подписал контракт на съемки фильма «Приколисты» Джадда Апатоу.

Тарантино отметил, что ему тяжело было найти замену Сэндлеру, так как Апатоу забрал «всех лучших актеров-евреев в свой фильм».

«Я собираюсь Гитлера бейсбольной битой бить, а хорошего еврея найти не могу, все заняты! А я ведь снимаю мечту каждого еврейского парня», — рассказал режиссер, добавив, что роль сержанта Доновица в итоге сыграл Элай Рот.

В конце ноября Тарантино рассказал о последнем фильме в режиссерской карьере.