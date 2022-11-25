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15:21, 25 ноября 2022Культура

Тарантино рассказал о последнем фильме в режиссерской карьере

Квентин Тарантино объяснил последний в его карьере фильм словами «сделал все, что хотел»

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Режиссер Квентин Тарантино объяснил в подкасте комика Тома Сегуры 2 Bears, 1 Cave, почему его предстоящий десятый фильм станет последним в его карьере. Его слова передает ScreenRant.

Кинематографист заявил, что он достиг всего, о чем мечтал. «Я сделал все, что хотел. У меня была просто потрясающая карьера. Мне невероятно повезло. Я не думал, что зрители примут мои фильмы. Но все оказалось иначе», — высказался Тарантино.

Двукратный обладатель «Оскара» отметил, что хочет уйти из кино, пока он находится «на самом высоком уровне» в этой индустрии. «Я хочу уйти в тот период, когда выход нового фильма Квентина Тарантино будет считаться событием. Я не хочу быть одним из тех, про кого говорят: "Я помню времена, когда он мне нравился. Я помню, когда я был увлечен его творчеством, когда на моей стене висел его дерьмовый плакат. Он прикольный и все такое, но он старик, он уже не тот, и он уже не в теме"», — рассказал режиссер.

Ранее Тарантино раскрыл свое отношение к фильмам Marvel.

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Дениза Мацаева
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