Бывший президент США Трамп призвал положить конец конфликту на Украине прямо сейчас

Бывший президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News призвал положить конец конфликту на Украине прямо сейчас.

По его словам, в настоящее время в Соединенных Штатах у власти находятся люди, «которые не знают, что они делают».

Политик снова повторил, что готов разрешить конфликт за сутки. «Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», — заявил он.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.

