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05:43, 28 марта 2023Мир

Трамп призвал положить конец конфликту на Украине прямо сейчас

Бывший президент США Трамп призвал положить конец конфликту на Украине прямо сейчас
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News призвал положить конец конфликту на Украине прямо сейчас.

По его словам, в настоящее время в Соединенных Штатах у власти находятся люди, «которые не знают, что они делают».

Политик снова повторил, что готов разрешить конфликт за сутки. «Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», — заявил он.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.

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Марина Совина
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