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09:17, 28 марта 2023Мир

Трамп допустил уничтожение Украины в течение полутора лет

Бывший президент США Трамп допустил, что Украина может быть уничтожена за полтора года
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Julia Nikhinson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если текущий конфликт не будет урегулирован, Украина может быть уничтожена в течение полутора лет. Такое развитие событий допустил бывший президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Политик предрек, что кризис может не разрешиться до выборов президента США, которые пройдут в 2024 году. По его мнению, политика администрации американского лидера Джо Байдена может перерасти в начало третьей мировой войны. В то же время от Украины, по словам экс-президента, ничего не останется.

Трамп подчеркнул, что сможет разрешить конфликт за 24 часа при участии российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. «Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают», — уточнил он.

Ранее Трамп заявил, что именно он начал поставки оружия на Украину, а также оставил действие российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что Байден снял санкции, препятствовавшие вводу трубопровода в эксплуатацию, и он бы заработал, если бы не украинский конфликт.

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Виктория Кондратьева
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