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09:52, 28 марта 2023Россия

В российском городе в железобетонной будке нашли труп мужчины

В Челябинске в железобетонной будке на теплопункте нашли труп мужчины

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинске в одном из надземных тепловых пунктов нашли труп мужчины. Об этом со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы (ПСС) российского региона во вторник, 28 марта, сообщает URA.RU.

Погибшего обнаружили на улице Днепропетровской, доставать тело пришлось с помощью спецснаряжения. «После замеров воздуха, проведенных газоанализатором, спасатели с применением дыхательных аппаратов СИЗОД и альпснаряжения транспортировали тело с горячих труб из железобетонной будки», — рассказали поисковики.

В настоящее время проводится расследование гибели россиянина. Сотрудники правоохранительных органов установят время, обстоятельства и личность погибшего.

26 марта на парковке в Астрахани нашли тело женщины с рваными ранами, предположительно, от укусов бродячих собак.

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Евгения Куликова
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