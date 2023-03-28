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11:15, 28 марта 2023Россия

В Петербурге пенсионерка разбила бутылку и умерла

В Санкт-Петербурге 61-летняя женщина во время застолья разбила бутылку и умерла

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурга пенсионерка во время застолья разбила бутылку и умерла. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает «Фонтанка».

61-летняя местная жительница погибла 27 марта в квартире улице Руднева в Выборгском районе города. Проживающая в квартире пара рассказала, что днем они со знакомой выпивали. Гостья была сильно пьяна, уронила на пол бутылку и разбила, а после упала на осколки, серьезно порезавшись. Рану перевязали и продолжили употреблять спиртное.

Скорую помощь вызвали, когда гостье стало совсем плохо. До прибытия медиков она умерла. Врачи зафиксировали на голени покойной резаную рану.

Тело пострадавшей направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее стало известно, что в городе Кызыле Республики Тыва пьяная женщина насмерть обварилась кипящим бульоном.

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Евгения Куликова
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