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10:01, 28 марта 2023Мир

Блинкену решили вручить повестку в суд из-за провала в Афганистане

Палата представителей хочет вручить Блинкену повестку в суд из-за провала в Афганистане

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Республиканцы в палате представителей Конгресса США планируют вручить повестку в суд госсекретарю Энтони Блинкену, чтобы получить секретные телеграммы, связанные с выводом войск страны из Афганистана. Об этом пишет Associated Press, назвавший это беспрецедентной попыткой заставить Конгресс обнародовать секретные документы.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майк МакКол рассказал, что уже пытался попросить у Блинкена предоставить доступ к этим документам. Речь о данных, которые подтверждают, что еще в июле 2021 года Блинкена предупреждали о возможном падении Кабула.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу Кабул. Некоторые политики и дипломаты на Западе и в России назвали произошедшее американским провалом. Вашингтон при этом настаивает, что вывод войск был необходим.

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Виктория Кондратьева
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