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12:57, 28 марта 2023Россия

Стала известна возможная причина гибели курсантов в казарме под Петербургом

«Фонтанка»: курсанты военной академии в Сертолово перед смертью могли принять наркотики

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трое курсантов Военной академии связи имени Буденного в Сертолово Ленинградской области перед смертью могли принять наркотики. Об этом стало известно «Фонтанке».

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что молодые люди могли погибнуть после употребления некоего химического вещества. Экспертиза установит, что именно приняли россияне в казарме академии, пояснил собеседник.

До смерти курсанты, которые обучались по контракту, ходили в увольнение. Под Петербургом они находились на полевых занятиях.

По факту смерти молодых людей в казарме возбудили уголовное дело по статье 293 УК России («Халатность»).

О происшествии в Военной академии имени Буденного в Ленобласти стало известно утром во вторник, 28 марта. Двум из трех погибших курсантов было по 19 лет, они приехали из Владивостока и Нальчика и служили по контракту с 2022 года. У всех молодых людей перед смертью изо рта шла пена.

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Анна Щербакова
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