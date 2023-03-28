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12:07, 28 марта 2023Россия

Российский школьник выпрыгнул из окна четвертого этажа ради встречи с другом

В Нижнекамске школьник выпрыгнул из окна четвертого этажа ради прогулки с другом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижнекамске школьник выпрыгнул из окна ради прогулки с другом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, до случившегося школьники долго разговаривали между собой: один из них находился на улице и уговаривал друга спуститься, второй был дома. Предварительно, один из детей решил взять приятеля на слабо и посчитал до трех, чтобы тот выпрыгнул из окна.

Школьник выпрыгнул из окна в уличной одежде. Увидевшая произошедшее соседка вызвала скорую, мальчика доставили в больницу. Более подробной информации о его состоянии пока нет.

Ранее в Туапсе школьница получила тройку по английскому языку и не хотела, чтобы ее ругали родители, — для этого она решила напугать их и выпрыгнула из окна третьего этажа образовательного учреждения. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.

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Анастасия Шейкина
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