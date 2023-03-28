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11:14, 28 марта 2023Силовые структуры

Полиция закрыла дело против певца Витаса из-за конфликта в караоке-клубе Москвы

Полиция прекратила дело певца Витаса, возбужденное из-за конфликта в караоке-клубе Москвы

Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / Globallookpress.com

Полиция прекратила производство по уголовному делу в отношении певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев), которое было возбуждено из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью посетителя, в лицо которому артист распылил газовый баллончик, закрыто в связи с примирением сторон.

По данным МВД, 22 октября пострадавший обратился с заявлением. Он рассказал о конфликте в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице в столице. Его участником был певец Витас, который в нецензурной форме сделал замечание сидевшему за соседним столиком мужчине из-за его поведения. Им оказался начальник отдела одного из федеральных министерств.

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Любовь Ширижик
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