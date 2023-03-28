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18:31, 28 марта 2023Силовые структуры

Вор в законе Леха Семипалатинский предстанет перед судом за статус и наркотики

В Москве вор в законе Леха Семипалатинский предстанет перед судом за статус и наркотики
СюжетВоры в законе:
Айткали Маймушев

Айткали Маймушев. Фото: «Прайм Крайм»

Вор в законе Айткали Маймушев, более известный как Леха Семипалатинский, предстанет перед Московским городским судом за преступный статус и незаконное хранение наркотиков. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным следствия, 50-летний Маймушев получил уголовную кличку и был коронован в 1997 году. После это он начал пропагандировать преступные идеи и сплачивать под ними лиц криминальной направленности. В 2023 году 50-летнего Маймушева задержали в одном из баров Москвы и обнаружили при нем метадон в значительном размере. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Коми присяжные признали вора в законе Пичугу создателем преступного сообщества.

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Илона Палей
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