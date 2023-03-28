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03:38, 28 марта 2023Бывший СССР

ВСУ начали минировать и взрывать здания при приближении российских военных

«Военкоры РВ»: ВСУ начали минировать и взрывать здания при приближении российских военных

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали минировать и взрывать здания при приближении российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Авторы опубликовали видео из Артемовска (украинское название — Бахмут), на котором запечатлен подрыв подрыв солдатами 93-й бригады ВСУ заранее заминированного здания. Неизвестно, находились ли внутри российские военные, однако отмечается, что такие ловушки могут быть крайне опасны.

Кроме того, недавно подобный подрыв был зафиксирован на Авдеевском направлении, сообщили военкоры.

Ранее артиллеристы 114 бригады Первого Донецкого армейского корпуса нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям украинских военных в Авдеевке.

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Марина Совина
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