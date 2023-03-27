Опубликовано видео удара зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке

НМ ДНР: артиллеристы ВС РФ ударили зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке

Артиллеристы 114 бригады Первого Донецкого армейского корпуса нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР).

Отмечается, что российские военнослужащие нанесли удары по целям, обнаруженным разведкой на отвале авдеевского коксохимзавода.

Ранее НМ ДНР публиковала видео уничтожения российскими военными бывшей войсковой части сил противоракетной обороны в районе Авдеевки. На кадрах было показано, как военнослужащие с помощью 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» наносят удары по укрепленным пунктам ВСУ.