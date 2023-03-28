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19:21, 28 марта 2023Культура

Роджер Уотерс из Pink Floyd подаст в суд из-за отмены его концерта в Германии

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс подаст в суд из-за отмены его концерта в Германии

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс подаст в суд из-за отмены его концерта в Германии. Об этом сообщает Der Spiegel.

Выступление артиста должно было состояться 28 мая во Франкфурте-на-Майне. Отмечается, что организаторы убрали мероприятие с афиши из-за давления администрации города, которая обвинила Уотерса в антисемитизме.

По словам музыканта, действия германских властей являются покушением на свободу творчества. «Политики не имеют права запугивать артистов и их поклонников запретами на выступления», — заявил Уотерс в ходе пресс-конференции в Лондоне, подчеркнув, что намерен через суд добиться проведения своего шоу.

Известно, что 21 мая должно состояться выступление Уотерса в Мюнхене. Местное руководство не стало препятствовать мероприятию.

Накануне сообщалось об отмене концертов музыкантов Валерия Меладзе, Александра Реввы и Ани Лорак в Ростове-на-Дону. Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что ростовчане не приемлют появления в городе артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО).

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Сергей Равин
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