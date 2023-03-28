В России создали коммерческую версию веб-сервера для замены иностранных решений

«Веб-Сервер» создала коммерческую версию веб-сервера Angie для замены иностранных решений

Компания «Веб-Сервер», основанная разработчиками самого популярного в мире веб-сервера Nginx, создала и выпустила коммерческую версию веб-сервера Angie под названием Angie PRO. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что Angie PRO призвана заменить иностранные решения на российском рынке и обеспечить безопасность инфраструктуры для отечественных компаний. Новинка полностью совместима с Nginx, благодаря чему его пользователь может без серьезных затрат и простоя сервисов перейти на Angie PRO, подчеркнули в компании.

«Angie PRO — единственный российский коммерческий веб-сервер, который получил сертификацию совместимости с операционными системами "РЕД ОС" и Astra Linux Special Edition», — добавили в «Веб-Сервере». Кроме того, там уточнили, что их продукт обладает возможностью полного мониторинга нагрузки сервера в режиме реального времени, расширенными возможностями интеграции с системой мониторинга в инфраструктуре клиента и другими функциями.

При этом генеральный директор «Веб-Сервера» Заур Абасмирзоев подчеркнул, что компания не отказывается от разработки открытой версии Angie. Он отметил, что Angie и Angie PRO будут отличаться расширенными настройками в пользу профессиональной версии. «Часть функциональности PRO версии будет доступна в версии с открытым исходным кодом с запозданием», — также заверил Абасмирзоев. По его словам, клиентам, которые установили версию с открытым исходным кодом и не приобретали Angie PRO, будет оказываться и техническая поддержка.

Американская компания F5, владеющая Nginx, ушла из России после начала спецоперации на Украине. В октябре стало известно, что ряд разработчиков Nginx решил вернуться в РФ и основать новый проект под названием Angie. Заявку на регистрацию соответствующего товарного знака подала компания ООО «Веб-Сервер». Ее учредители заявили о готовности оказывать поддержку пользователям Nginx. Гендиректор компании Заур Абасмирзоев также предложил включить Angie в реестр отечественного ПО.

Nginx в двухтысячные годы разработал системный администратор Rambler Игорь Сысоев. В 2011 году была создана компания Nginx Inc. В 2019 году ее купила американская F5.