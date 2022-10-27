Разработчики Nginx вернулись в Россию и основали новую компанию
Ряд разработчиков самого популярного в мире веб-сервера для размещения сайтов Nginx решили вернуться в Россию и основать здесь новую компанию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на IT-рынке.
Новый проект получил название Angie. Фактически он стал самостоятельным ответвлением кода Nginx. По данным газеты, в него инвестировали порядка миллиона долларов. Эксперты предрекают высокий спрос на услуги новой компании, так как ранее на Nginx приходилось более 60 процентов отечественного рынка.
Заявку на регистрацию товарного знака Angie подала компания ООО «Веб-Сервер». Она была учреждена 21 июля в Москве с уставным капиталом 500 тысяч рублей. Среди ее совладельцев значится бывший руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев, работавший в Nginx 11 лет и ушедший из компании в 2022 году. Также из известных разработчиков совладельцем является Руслан Ермилов, работавший над операционной системой FreeBSD.
Учредители «Веб-Сервера» заявили о готовности оказывать поддержку пользователям Nginx. Также они планируют интегрировать Angie в продукты партнеров. Гендиректор компании Заур Абасмирзоев предложил включать Angie включить в реестр отечественного ПО.
Американская компания F5, владеющая Nginx, покинула Россию из-за начала специальной военной операции на Украине. Компанию Nginx Enterprise создали бывшие сотрудники Rambler Игорь Сысоев и Максим Коновалов. Однако в 2019 году случился корпоративный конфликт между создателями веб-сервера и Rambler Group, которая заявила о своих правах на продукт. В «Веб-Сервере» уточнили, что Сысоев не причастен к новому проекту Angie.