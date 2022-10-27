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13:24, 27 октября 2022Экономика

Разработчики Nginx вернулись в Россию и основали новую компанию

«Ъ»: часть разработчиков сервера Nginx вернулась в Россию и основала новый проект Angie

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ряд разработчиков самого популярного в мире веб-сервера для размещения сайтов Nginx решили вернуться в Россию и основать здесь новую компанию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на IT-рынке.

Новый проект получил название Angie. Фактически он стал самостоятельным ответвлением кода Nginx. По данным газеты, в него инвестировали порядка миллиона долларов. Эксперты предрекают высокий спрос на услуги новой компании, так как ранее на Nginx приходилось более 60 процентов отечественного рынка.

Фото: Предоставлено Angie

Заявку на регистрацию товарного знака Angie подала компания ООО «Веб-Сервер». Она была учреждена 21 июля в Москве с уставным капиталом 500 тысяч рублей. Среди ее совладельцев значится бывший руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев, работавший в Nginx 11 лет и ушедший из компании в 2022 году. Также из известных разработчиков совладельцем является Руслан Ермилов, работавший над операционной системой FreeBSD.

Учредители «Веб-Сервера» заявили о готовности оказывать поддержку пользователям Nginx. Также они планируют интегрировать Angie в продукты партнеров. Гендиректор компании Заур Абасмирзоев предложил включать Angie включить в реестр отечественного ПО.

Американская компания F5, владеющая Nginx, покинула Россию из-за начала специальной военной операции на Украине. Компанию Nginx Enterprise создали бывшие сотрудники Rambler Игорь Сысоев и Максим Коновалов. Однако в 2019 году случился корпоративный конфликт между создателями веб-сервера и Rambler Group, которая заявила о своих правах на продукт. В «Веб-Сервере» уточнили, что Сысоев не причастен к новому проекту Angie.

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Варвара Кошечкина
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