Московский школьник вызвал домой полицию из-за запрета матери

SHOT: в Москве 12-летний школьник вызвал домой полицию из-за запрета компьютерных игр

В Москве 12-летний школьник вызвал домой полицию из-за запрета матери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ребенок набрал номер вызова экстренной помощи и сообщил оператору, что мать его избивает. Когда же по адресу проживания семьи приехала полиция, женщина заявила, что не била сына, а лишь запретила ему играть в компьютерные игры.

Она предположила, что ее ребенок таким образом захотел отомстить ей. Синяков и следов насилия у ребенка обнаружено не было, при этом полиция все равно проводит проверку.

Ранее сообщалось, что прогулявший уроки 12-летний москвич сдал родителей полиции из-за наказания. Он рассказал оперативникам, что мать избила его, а после отправилась с отцом в магазин.