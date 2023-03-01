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17:07, 1 марта 2023Россия

Прогулявший уроки 12-летний москвич сдал родителей полиции из-за наказания

SHOT: в Москве прогулявший уроки 12-летний школьник сдал родителей полиции из-за наказания

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Москве 12-летний школьник, прогулявший уроки, сдал родителей полиции из-за того, что те решили его наказать. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным издания, мальчик встретил наряд полиции возле своего дома. Он рассказал оперативникам, что мать избила его, а после отправилась с отцом в магазин. Ребенку предложили изложить всю ситуацию в письменном виде в отделе полиции.

В своем заявлении мальчик указал, что родительница не в первый раз нападает на него с кулаками. По словам учащегося, женщина регулярно бьет его за невыполнение заданий по дому. Также несовершеннолетний пожаловался, что мать хватала его за горло, когда он не явился на дополнительные уроки по испанскому языку.

Позже сотрудники полиции отправились по месту жительства юного заявителя. Выяснилось, что родители мальчика работают в Московском авиационном институте и стараются обеспечивать его всем необходимым. Мать не стала отрицать, что отругала школьника за прогулы. По словам женщины, от эмоций она дала ему пощечину.

Отец ребенка также подтвердил, что был недоволен сыном из-за его нежелания учиться и помогать в быту, но рукоприкладства он к нему не применял. По заявлению школьника организовали проверку.

22 февраля сообщалось, что в Москве пятилетняя дочь бывшего военного из США заявила об избиении в семье.

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Анна Щербакова
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