В Москве пятилетняя дочь бывшего военного из США заявила об избиении в семье

Regnum: в Москве пятилетняя дочь бывшего военного из США заявила об избиении в семье

В Москве пятилетняя дочь бывшего военного из США заявила об избиении в семье. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник в сфере здравоохранения столицы.

По сведениям издания, девочку с тяжелой травмой ноги доставили в московскую больницу еще в декабре 2022 года, однако следователи организовали проверку по факту избиения в феврале.

В отношении членов семьи начата проверка по статье «Доведение до самоубийства», передает РЕН ТВ. Собеседник пояснил, что дошкольницу госпитализировали с диагнозом — абсцесс левой ягодичной области.

«Когда врачи стали выяснять обстоятельства, ребенок признался, что ссадины и ушибы ей нанесла мама и старший брат», — отметил он. Эти данные вскоре передали правоохранителям.

Самих родителей и старшего брата пострадавшей уже допросили. Отец девочки является экс-военным из Калифорнии, он прослужил около 20 лет. Мужчина перебрался в Москву после женитьбы на россиянке.

21 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать два дня подряд избивала 12-летнюю дочь скалкой. После того как психолог узнал о конфликте, в квартиру пришли органы опеки.