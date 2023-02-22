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11:58, 22 февраля 2023Россия

В Москве пятилетняя дочь бывшего военного из США заявила об избиении в семье

Regnum: в Москве пятилетняя дочь бывшего военного из США заявила об избиении в семье

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве пятилетняя дочь бывшего военного из США заявила об избиении в семье. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник в сфере здравоохранения столицы.

По сведениям издания, девочку с тяжелой травмой ноги доставили в московскую больницу еще в декабре 2022 года, однако следователи организовали проверку по факту избиения в феврале.

В отношении членов семьи начата проверка по статье «Доведение до самоубийства», передает РЕН ТВ. Собеседник пояснил, что дошкольницу госпитализировали с диагнозом — абсцесс левой ягодичной области.

«Когда врачи стали выяснять обстоятельства, ребенок признался, что ссадины и ушибы ей нанесла мама и старший брат», — отметил он. Эти данные вскоре передали правоохранителям.

Самих родителей и старшего брата пострадавшей уже допросили. Отец девочки является экс-военным из Калифорнии, он прослужил около 20 лет. Мужчина перебрался в Москву после женитьбы на россиянке.

21 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать два дня подряд избивала 12-летнюю дочь скалкой. После того как психолог узнал о конфликте, в квартиру пришли органы опеки.

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Анна Щербакова
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