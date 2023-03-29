Температура в российском городе побила три рекорда за месяц

Температура воздуха в Кургане побила три рекорда за месяц

Температура в российском городе Кургане побила три рекорда за месяц. Об этом в среду, 29 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеоцентр Курганской области.

Как пояснили синоптики, третий за март рекорд был установлен в городе накануне, 28 марта. «28 марта в городе Кургане был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 14,4 градуса», — уточнили в Гидрометцентре.

Там добавили, что предыдущий максимум в этом день фиксировался в 1988 году, когда столбики термометров поднимались до отметки в плюс 11,5 градуса.

При этом ранее в текущем месяце в Кургане уже дважды были побиты температурные рекорды — 16 и 27 марта.