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11:53, 29 марта 2023Моя страна

Температура в российском городе побила три рекорда за месяц

Температура воздуха в Кургане побила три рекорда за месяц

Фото: Евгений Кузьмин/ РИА Новости

Температура в российском городе Кургане побила три рекорда за месяц. Об этом в среду, 29 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеоцентр Курганской области.

Как пояснили синоптики, третий за март рекорд был установлен в городе накануне, 28 марта. «28 марта в городе Кургане был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 14,4 градуса», — уточнили в Гидрометцентре.

Там добавили, что предыдущий максимум в этом день фиксировался в 1988 году, когда столбики термометров поднимались до отметки в плюс 11,5 градуса.

При этом ранее в текущем месяце в Кургане уже дважды были побиты температурные рекорды — 16 и 27 марта.

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Варвара Кошечкина
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