Prada представил плащи для собак за 55 тысяч рублей
Итальянский модный дом Prada представил одежду для собак за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте ретейлера.
Речь идет о плаще с капюшоном из нейлона, который продается в ассортименте люксового бренда в трех цветах: черном, белом и красном.
Стоимость вещи с логотипом люксовой марки, дизайн которой вдохновлен аналогичными предметами гардероба из мужской и женской коллекции, составляет 580 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей).
Отмечается, что наряд для питомцев изготавливается из того же материала, что и культовые сумки Prada в форме багета.
В январе 2022 года бренд Versace представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей. Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки, внутри которого предусмотрены пластиковые пакеты для отходов. Отмечается, что появившийся в ассортименте бренда аксессуар выполнен в черном цвете и украшен золотистой фурнитурой.