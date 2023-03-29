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14:51, 29 марта 2023Ценности

Prada представил плащи для собак за 55 тысяч рублей

Итальянский бренд Prada представил плащи из нейлона для собак за 55 тысяч рублей

Фото: Prada

Итальянский модный дом Prada представил одежду для собак за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте ретейлера.

Речь идет о плаще с капюшоном из нейлона, который продается в ассортименте люксового бренда в трех цветах: черном, белом и красном.

Стоимость вещи с логотипом люксовой марки, дизайн которой вдохновлен аналогичными предметами гардероба из мужской и женской коллекции, составляет 580 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей).

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Отмечается, что наряд для питомцев изготавливается из того же материала, что и культовые сумки Prada в форме багета.

В январе 2022 года бренд Versace представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей. Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки, внутри которого предусмотрены пластиковые пакеты для отходов. Отмечается, что появившийся в ассортименте бренда аксессуар выполнен в черном цвете и украшен золотистой фурнитурой.

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Майя Пономаренко
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