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Versace представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей

В ассортименте бренда Versace появился мешкодержатель для фекалий с кнопкой

Фото: телеграм-канал «Двач»

Итальянский дом моды Versace представил покупателям устройство для сбора собачьих фекалий за десятки тысяч рублей. Информация о новой продукции появилась на официальном сайте компании.

Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки, внутри которого предусмотрены пластиковые пакеты для отходов. Отмечается, что появившийся в ассортименте бренда аксессуар выполнен в черном цвете и украшен золотистой фурнитурой. Изделие возможно повесить на сумке или шлевке джинсов с помощью карабина.

Известно, что стоимость мешкодержателя составляет 20,6 тысячи рублей. В комплект к товару также входит подвеска Medusa Medallion с логотипом люксового бренда, украшенная кристаллами, которая создана специально для ошейника питомца.

Ранее в апреле другой модный дом выпустил палатку и спальный мешок за сотни тысяч рублей. Речь идет о бежевых палатке и спальном мешке Gucci, созданных совместно с брендом спортивной одежды и туристического инвентаря The North Faceкоторые выполнены из нейлоновой ткани с монограммами двух марок. На сайте марки их цена равна 3490 и 1190 долларам (268 и 91 тысячам рублей) соответственно.

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Карина Черных
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