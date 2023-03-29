Патрушев заявил об участии 50 стран в конфликте на стороне Украины

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что в конфликте на стороне Украины участвуют 50 стран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал страны, принимающие участие в учениях на базе «Рамштайн», коалицией. Он также заявил, что в учениях участвуют 50 стран. Таким образом, все эти страны являются сторонами конфликта на Украине, считает Патрушев. Цитату приводит РИА Новости.

«На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима», — рассказал он.