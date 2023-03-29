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17:44, 29 марта 2023Экономика

Крупнейшая грузовая авиакомпания возобновит полеты на восстановленных Ил-96

«Известия»: AirBridgeCargo возобновит грузовые авиаперевозки в Китай на Ил-96

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (АBC) возобновит полеты после полной остановки операций в марте 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванные источники.

AirBridgeCargo сообщила, что получит в лизинг два грузовых самолета Ил-96-400 и возобновит на них перевозки. Первый рейс по маршруту Москва — Пекин запланирован уже на июнь 2023 года.

В прошлом году на фоне санкций, ограничивших возможность эксплуатировать российским авиакомпаниям часть зарубежных самолетов, правительство решило восстановить летную годность одиннадцати Ил-96. О том, что эксплуатантом двух из них станет АBC, подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ее дочерней компании «Ильюшин Финанс Ко» принадлежат эти самолеты).

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В AirBridgeCargo отметили, что весь прошлый год команда совместно с производителями авиационной техники искала варианты по возобновлению полетов. «Отечественный грузовой самолет Ил-96-400Т позволит достойно представлять российскую авиацию на международном рынке», — добавила компания. Выбор в пользу этой модели обусловлен ее эксплуатационными характеристиками, близкими с грузовыми Boeing 747, которые компания эксплуатировала ранее.

Детали соглашения о передаче двух самолетов находятся в процессе согласования, но уже известно, что стороны рассматривают вопрос о расширении заказа до 10 самолетов. В АBC ожидают, что первый Ил поступит в авиакомпанию в июне 2023 года, второй — в начале 2024-го.

Ранее на основании данных Росавиации стало известно, что из-за введения западных санкций перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2022 году упали на 59,4 процента, до 599 тысяч тонн — минимального уровня с 2001 года. Эксперты отмечают, что часть импорта, ранее перевозившаяся самолетами, переориентировалась на автомобильный и железнодорожный транспорт.

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Влада Горячева
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