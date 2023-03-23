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09:59, 23 марта 2023Экономика

Перевозки грузов российскими авиакомпаниями упали в 2,5 раза из-за санкций

Грузопоток российских авиакомпаний в 2022 году упал в 2,5 раза из-за санкций

Фото: пресс-служба «ЖИА Карго» / РИА Новости

Перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2022 году упали на 59,4 процента, до 599 тысяч тонн, следует из данных Росавиации, размещенных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). На них обратил внимание РБК. Динамика объясняется введением западных санкций — часть импорта, ранее перевозившаяся самолетами, переориентировалась на автомобильный и ж/д транспорт, говорят эксперты.

Уровень прошлого года оказался минимальным с 2001 года, подсчитало издание. Тогда компании перевезли 614 тысячи тонн, а 2000-м — 547 тысячи тонн. В других видах транспортировки грузов такого масштабного падения не наблюдалось. РБК цитирует данные Росстата, согласно которым общий объем перевозок грузов российскими транспортными компаниями за 2022 год упал всего на 1,2 процента.

Санкционное давление на отечественную авиаотрасль, начавшееся после ввода войск в Украину, обвалили грузоперевозки, которые показывали рост в первые два месяца 2022 года. В марте их объем рухнул сразу в 3,6 раза, до 33,8 тысячи тонн.

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Софья Ермакова
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