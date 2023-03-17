В России собрались заменить зарубежные самолеты отечественными за 5 лет

Минпромторг: тысячу зарубежных самолетов авиапарка РФ заменят отечественными за 5-7 лет

В России собираются заменить более тысячи зарубежных самолетов лайнерами отечественного производства уже в ближайшие 5-7 лет, заявила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Анна Панина. Ее цитирует ТАСС.

Цель — обновить парк к 2030 году. По словам Паниной, в России уже активно «наращиваются производственные мощности предприятий промышленности».

Представитель Минпромторга подчеркнула, что выпускаемые в стране самолеты уже почти на 100 процентов состоят из отечественных компонентов. «Самолеты имеют основные узлы и агрегаты отечественной разработки и производства», — пояснила она.

В марте отечественные авиакомпании пожаловались на дефицит свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, установленных на российские самолеты Superjet100 (SSJ100). Свечи больше не поставляются в страну из-за санкций. В письме первого заместителя генерального директора «ИрАэро» Владимира Панфилова в Минпромторг говорится, что отсутствие этих деталей угрожает выполнению программ полетов.

В этом месяце также стало известно, что правительство России выделило из бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По его словам, «Аэрофлот» уже выкупил с помощью этих средств 10 дальнемагистральных самолетов. При этом в 2022 году компания выкупила 18 самолетов самостоятельно. Всего на территории России находится около 500 самолетов зарубежных владельцев.