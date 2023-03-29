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16:47, 29 марта 2023Экономика

В России задумали ввести новый тип акций

Российское правительство предложило ввести в оборот конвертируемые акции нового типа

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российское правительство предложило ввести в оборот конвертируемые акции нового типа. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о ценных бумагах, которые позволят эмитенту выпускать привилегированные акции. Последние можно будет конвертировать в голосующие акции, но при условии наступления определенного события. «Например, при невыплате по ним дохода», — пояснил Белоусов. Он добавил, что такая практика должна обеспечить инвесторам дополнительную защиту: конвертация будет происходить автоматически, без согласия эмитента.

В середине марта в СМИ появилась информация, что в России задумались о выпуске патриотических облигаций. Как писало агентство «Интерфакс», ценные бумаги будут выпускаться от лица правительства, а распространяться среди населения — через банки, финансовые платформы и другие институты финрынка.

В Минфине на это ответили, что ведомство не предлагало и не планирует выпускать так называемые патриотические гособлигации.

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Платон Щукин
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