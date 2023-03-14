Минфин опроверг планы выпуска «патриотических» гособлигаций

Минфин заявил об отсутствии планов выпускать «патриотические» гособлигации

Российский Минфин не предлагал и не планирует выпускать так называемые патриотические гособлигации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется», — рассказали об отсутствии таких планов в министерстве.

Ведомство опровергло информацию, появившуюся ранее в СМИ. Согласно источнику «Интерфакса», инициатива подразумевала, что бумаги будут выпускаться от лица правительства, а распространяться среди населения через банки, финансовые платформы и другие институты финрынка.

В настоящее время у государства есть один тип «народных» облигаций — ОФЗ-н. В марте 2022-го Минфин приостановил размещение облигаций «в связи с ухудшением условий осуществления заимствований».