Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:34, 14 марта 2023Экономика

Минфин опроверг планы выпуска «патриотических» гособлигаций

Минфин заявил об отсутствии планов выпускать «патриотические» гособлигации

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский Минфин не предлагал и не планирует выпускать так называемые патриотические гособлигации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется», — рассказали об отсутствии таких планов в министерстве.

Ведомство опровергло информацию, появившуюся ранее в СМИ. Согласно источнику «Интерфакса», инициатива подразумевала, что бумаги будут выпускаться от лица правительства, а распространяться среди населения через банки, финансовые платформы и другие институты финрынка.

В настоящее время у государства есть один тип «народных» облигаций — ОФЗ-н. В марте 2022-го Минфин приостановил размещение облигаций «в связи с ухудшением условий осуществления заимствований».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о второй волне мобилизации в России
ФИФА утвердила новый формат проведения чемпионата мира
ЕС приобретет для Молдавии радар для контроля воздушного пространства
Клава Кока рассказала о поиске квартиры для родителей
«Локомотив» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
Галустян раскрыл изнанку популярного проекта на ТНТ
Представитель Британии в ООН заговорил по-русски на заседании Совбеза
Прокуратура проверит сообщения о нарушении прав сотрудников Wildberries
Стало известно о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского
В МИД объяснили продление зерновой сделки на 60 дней
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.