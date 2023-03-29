Мужчина и женщина утолили голод аллигатора и попали на видео

Country Rebel: в США мужчина и женщина с рук покормили аллигатора свининой

В штате Флорида, США, мужчина и женщина забрались в ручей и покормили аллигатора с рук. Об этом сообщает Country Rebel.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как пара сидит в водоеме в окружении аллигаторов и кормит одного из них свиной корейкой, которую женщина держит в руке. Хищник подплывает к мужчине, и тот трогает его, а затем кладет ему в пасть кусок свинины. Утолив голод, аллигатор уплывает, а мужчина кидает ему вслед еще одну порцию мяса.

Пользователи социальных сетей были шокированы увиденным и осудили пару. «Прекратите это делать, люди! Мы должны держаться от аллигаторов на расстоянии и позволить им жить своей жизнью», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что крупный гребнистый крокодил подкрался к жителю Австралии на пляже, но тот вовремя заметил это и отпугнул его. Мужчина снял опасную встречу на видео и рассказал, как не попасть в пасть хищнику.