69-я параллель
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19:57, 29 марта 202369-я параллель

В России разработали автобус для работы в арктических широтах

В России разработали автобус для работы в условиях Арктики

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России разработали автобус для перевозки пассажиров в условиях Крайнего Севера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Созданием арктического автобуса занимались совместно Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры.

Опытный образец автобуса, предназначенного для эксплуатации в условиях экстремально низких температур, успешно прошел испытания.

В начале марта российский блогер совершил автопробег в Арктику на 42-летнем «Москвиче». Блогер и сопровождавшие его товарищи благополучно достигли конечной точки своего маршрута — Нового Уренгоя. Проехавший несколько тысяч километров «Москвич» решили оставить на Крайнем Севере до лета.

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Алан Босиков
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