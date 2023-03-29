В России разработали автобус для работы в арктических широтах

В России разработали автобус для работы в условиях Арктики

В России разработали автобус для перевозки пассажиров в условиях Крайнего Севера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Созданием арктического автобуса занимались совместно Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры.

Опытный образец автобуса, предназначенного для эксплуатации в условиях экстремально низких температур, успешно прошел испытания.

В начале марта российский блогер совершил автопробег в Арктику на 42-летнем «Москвиче». Блогер и сопровождавшие его товарищи благополучно достигли конечной точки своего маршрута — Нового Уренгоя. Проехавший несколько тысяч километров «Москвич» решили оставить на Крайнем Севере до лета.