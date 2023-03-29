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08:27, 29 марта 2023Бывший СССР

Стали известны подробности штурма завода в Артемовске

Часть цехов завода АЗОМ в Артемовске не пострадали в ходе штурма бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: Reuters

Часть цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) не пострадали при штурме бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ряд цехов (…) не получили серьезных повреждений в ходе штурма», — говорится в сообщении. Уточняется, что корреспонденты агентства сняли внутренние помещения завода.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные практически полностью зачистили промзону АЗОМа. Как он утверждает, военные ЧВК «Вагнер» также создали невыносимые условия для попыток украинских солдат подвезти на территорию боевые комплекты.

26 марта сообщалось, что российские военные полностью взяли под контроль цеха АЗОМ в Артемовске, который в декабре 2022 года посещал президент Украины Владимир Зеленский. Как рассказали штурмовавшие завод военные, в них находятся несколько бомбоубежищ.

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Кристина Есикова
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