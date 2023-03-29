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12:26, 29 марта 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о переданной Киеву неисправной системе ПВО

Президент Украины Зеленский заявил, что Киеву прислали из Европы неисправную систему ПВО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из европейских стран прислала Киеву неисправную систему противовоздушной обороны (ПВО), установку пришлось заменить. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

По словам главы государства, неисправный комплекс меняли «снова и снова». Какая именно страна передала его Зеленский не уточняет.

При этом украинский лидер поблагодарил Запад за военную помощь и отметил, что большую часть обещанной военной техники Киев пока так и не получил.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках помощи Украине Лондон поставит Киеву партию снарядов с обедненным ураном.

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Алевтина Запольская
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