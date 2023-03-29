Зеленский рассказал о переданной Киеву неисправной системе ПВО

Президент Украины Зеленский заявил, что Киеву прислали из Европы неисправную систему ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из европейских стран прислала Киеву неисправную систему противовоздушной обороны (ПВО), установку пришлось заменить. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

По словам главы государства, неисправный комплекс меняли «снова и снова». Какая именно страна передала его Зеленский не уточняет.

При этом украинский лидер поблагодарил Запад за военную помощь и отметил, что большую часть обещанной военной техники Киев пока так и не получил.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках помощи Украине Лондон поставит Киеву партию снарядов с обедненным ураном.