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18:11, 29 марта 2023Путешествия

Оголившего ягодицы на священной горе россиянина заставили извиниться на видео

Super.ru: оголившего ягодицы на Бали россиянина заставили извиниться на видео

Российского блогера, снявшего штаны и оголившего ягодицы на самом высоком вулкане индонезийского острова Бали, заставили извиниться на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Так, россиянин Юрий Чиликин попросил прощение у всего индонезийского народа за осквернение священной горы Агунг. Мужчина заявил на видео, что его действиям нет никакого оправдания.

Более того, турист подчеркнул, что к случившемуся его привело незнание особенностей местных религии и культуры. «Изучив их, я осознал свою ошибку», — добавил он.

Ранее в марте сообщалось, что российского туриста, оголившего ягодицы на священной горе Агунг, выдворят из Индонезии за нарушение норм морали. Мужчину также занесут в черный список. После депортации путешественник следующие полгода не сможет вернуться в Индонезию.

Фариза Бацазова
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Оголившего ягодицы на священной горе россиянина заставили извиниться на видео
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