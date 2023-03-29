Оголившего ягодицы на священной горе россиянина выдворят с Бали

The Jakarta Post: россиянина, снявшего штаны на священной горе Агунг, выдворят с Бали

Российского туриста, оголившего ягодицы на священной горе Агунг, выдворят из Индонезии за нарушение норм морали. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

Уточняется, что российского блогера Юрия Чиликина, который снял штаны после восхождения на самый высокий вулкан на Бали, также занесут в черный список. После депортации путешественник не сможет вернуться в Индонезию следующие полгода.

«Он нарушил нормы поведения и проявил неуважение к нашей культуре», — прокомментировал инцидент глава балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу (Anggiat Napitupulu).

Ранее в интернете появилось видео, на котором Чиликин показывает голые ягодицы, стоя на священной горе Агунг. Ролик быстро завирусился в социальных сетях и мужчине начали поступать угрозы от индонезийцев, однако он объяснил, что не знал о символизме вулкана.

В марте иммиграционная служба Бали призналась, что отслеживает возможные правонарушения российских туристов в их социальных сетях. Замглавы ведомства отметил, что сбор данных в сети помогает ловить путешественников, злоупотребляющих туристическими визами. С острова уже были депортированы несколько россиян, незаконно оказывающих услуги другим отдыхающим.