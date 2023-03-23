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20:42, 23 марта 2023Путешествия

Россиянину пригрозили депортацией за оголение ягодиц на священном вулкане

Mash: россиянину поступили угрозы от жителей Бали за фото голых ягодиц с вулкана Агунг

Фото: Yolya Ilyasova / Shutterstock / Fotodom

Российскому туристу грозит депортация с индонезийского острова Бали за публикацию фотографии голых ягодиц в социальных сетях. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как рассказал блогер Юрий Чиликин, он с друзьями пошел на экскурсию с ночевкой на балийский вулкан Агунг, считающийся священным у местных жителей. Россиянин признался, что на пике сделал откровенную фотографию, где попозировал с голыми ягодицами на фоне панорамы, открывающейся с вершины. По словам туриста, снимок быстро «завирусился» в социальных сетях, ему даже начали поступать угрозы от местных жителей.

«Меня начинают резко отмечать везде, я закрываю все социальные сети... Я не совсем правильно понял трактовку символизма вулкана Агунг. Мне показалось, что было бы прикольно, если я запечатлю момент таким способом», — заявил в свое оправдание Чиликин.

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Россиянин объяснил, что сожалеет о своем поступке и готов искупить вину — в качестве извинений он хотел бы поучаствовать в церемонии подношений богам на очищение вулкана, а также финансово поддержать ее.

Ранее в марте сообщалось, что жители острова Бали заподозрили российских туристов в создании «русской деревни» в округе Южная Кута. Балийцы попросили иммиграционную полицию проверить, чем занимаются россияне, которые арендовали апартаменты в одном месте.

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Дарья Рыбак
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