Звезда КВН назвал проблему современных комиков

Михаил Башкатов заявил, что комикам стало тяжело шутить на злободневные темы

Юмористам стало тяжело шутить на злободневные темы, так как в инфопространстве появилась тенденция к разделению явлений и людей на «черное и белое». Проблему, с которой в своей профессиональной деятельности сталкиваются многие комики, в интервью проекту «Так сказать» назвал бывший участник КВН, актер и телеведущий Михаил Башкатов. Запись беседы доступна на YouTube-канале «Абзац и Ыыху с ним».

Башкатов отметил, что юмористы привыкли высмеивать любые темы. Однако в последнее время комикам стало сложнее шутить, особенно на острые злободневные вопросы, заявил он.

«Все становится черно-белым, по крайней мере в инфопространстве, все всех стараются делить-разделить на какие-то кучки. (...) Пошутил вдруг — и все, тебя записали в какой-нибудь не тот лагерь, и все, дальше оправдывайся, извиняйся», — рассудил звезда КВН.

Ранее Башкатов раскрыл отношение к эмиграции из России. «Я не вижу себя нигде, кроме России, кроме моей страны», — сказал комик. Он добавил, что эмиграция не была бы для него «даже пятидесятым планом» из всех возможных вариантов.