На Украине призвали готовиться к приему самолетов F-16

Советник командования ВС ВСУ Игнат призвал Украину готовиться к приему самолетов F-16

На Украине должны готовиться к приему многоцелевых боевых самолетов F-16. Об этом советник командования воздушных сил (ВС) вооруженных сил республики (ВСУ) Юрий Игнат заявил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, передача такой техники является непростым процессом. «Все начнется с подготовки пилотов и инженеров, и параллельно будет подготовлена база для обслуживания этих самолетов и аэродромная сеть. Сам процесс перевода, конечно, непростой — речь идет о технической документации и так далее. Но у нас нет времени на какие-либо проволочки, мы должны начать делать это сейчас», — пояснил он.

При этом Игнат подчеркнул, что у ВСУ сохраняется потребность в многоцелевых истребителях, способных поражать цели в небе, на суше и на море.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что Белый дом по-прежнему отказывается рассматривать вопрос о поставке Украине истребителей и сосредотачивается на отправке вооружения, которое понадобится ВСУ больше всего.