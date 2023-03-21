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15:35, 21 марта 2023Мир

США заявили об отказе поставлять истребители Украине

Белый дом снова отказался рассматривать вопрос о поставке Украине истребителей

Фото: Octav Ganea / Reuters

Белый дом снова отказался рассматривать вопрос о поставке Украине истребителей и сосредоточился на отправке вооружения, которое понадобится Киеву больше всего. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Президент ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы. Это артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированные средства», — подчеркнул он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Польши передать Украине истребители МиГ-29, призвав союзников Вашингтона не зацикливаться на идее поставок Киеву каких-либо конкретных видов оружия, а также военной техники. По его словам, США стремятся передать Украине все необходимое для того, чтобы она могла защищаться от России и готовиться к собственному наступлению в ближайшее время. Он подчеркнул, что зацикленность на передаче Киеву каких-то конкретных видов вооружений является ошибкой.

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Виктория Кондратьева
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