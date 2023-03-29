Россиянина задержали за попытку зарезать беременную жену из чувства ревности

Под Астраханью мужчину задержали за попытку зарезать беременную жену из чувства ревности

В Астраханской области 50-летнего местного жителя задержали за покушение на убийство беременной супруги, решается вопрос о его аресте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 28 марта мужчина вместе со своей беременной женой проводил время в частном доме в Ахтубинске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приревновал супругу и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и груди. Решив, что убил ее, подозреваемый ушел в соседнюю комнату и лег спать.

В это время его избранница сама покинула дом и обратилась за помощью к соседу. Тот вызвал скорую.

Ранее сообщалось, что россиянин напал с ножом на мужчину за громкое и долгое чтение стихов в баре.